Cristiano Ronaldo tem as portas do futebol brasileiro abertas, pelo menos as do Fluminense.

De regresso ao Flu, Marcelo é amigo de longa data do internacional português, desde os tempos em que ambos brilharam ao serviço do Real Madrid. Os dois falam-se frequentemente e, em entrevista à FluTV, Marcelo revelou que Ronaldo aprovou a mudança e que está também convidado a reforçar o clube do Rio de Janeiro.

«Foi engraçado. Estávamos a conversar, a gente nunca conversa sobre futebol. Conversamos sobre filhos, os nossos filhos são amigos, as nossas esposas também. E ele: "O que vais fazer e tal?". E eu: "Tenho uma coisa para te contar: vou para o Fluminense". E ele: "Mano, que porreiro!". Os meus amigos ficaram muito felizes, de verdade. "Que bom, parabéns. Vai lá, boa sorte". A gente, normalmente, não fala sobre futebol. O mais importante é a família e tudo mais. Então ele ficou bastante feliz com a minha vinda para o Fluminense», contou Marcelo, antes de deixar o convite.

«O convite está aqui, Cris. Quando quiseres podes vir para cá, vais ser feliz.»