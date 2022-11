Piers Morgan continua a divulgar partes da polémica entrevista de Cristiano Ronaldo. Ao final da noite desta segunda-feira, foram revelados os comentários do avançado português sobre os Glazers, donos do Manchester United, e dois antigos colegas que criticaram recentemente Ronaldo: Wayne Rooney e Gary Neville.

«Os donos, os Glazers, não querem saber do clube, a nível desportivo. Como sabem, o Manchester é um clube forte a nível de marteking, eles recebem o dinheiro vindo do marketing. Não querem saber da parte desportiva, em minha opinião. Nunca falei com os Glazers, nunca. Dão todo o poder ao presidente do clube e ao diretor-desportivo», começou por dizer.

Os Glazers são criticados por inúmeros adeptos do Manchester United. Cristiano Ronaldo assina por baixo: «Os adeptos têm sempre razão. Eles devem saber a verdade, devem saber que os jogadores querem o melhor para o clube. Eu quero o melhor para o clube. Por isso é que voltei a Manchester, por isso é que amo este clube. Mas há coisas dentro do clube que não ajudam o United a atingir o topo como o City, o Liverpool ou agora o Arsenal. Em minha opinião, será difícil o United estar no topo nos próximos dois ou três anos.»

Wayne Rooney tem sido um dos ex-jogadores a tecer críticas a Ronaldo, embora tenha partilhado o balnerário do United com o português. «Não percebo. Não sei, não sei porque é que ele me critica. Ciúmes? Provavelmente, porque ele acabou a carreira aos 30 e eu ainda estou a jogar a um nível alto. Não vou dizer que estou com melhor aspecto que ele, o que até é verdade. É difícil ouvir essas críticas de pessoas que jogaram contigo. O Gary Neville também», lembra.

«As pessoas podem ter as suas opiniões, mas não sabem o que está a acontecer no centro de treinos, ou até na minha vida. Eles não são meus amigos! Não sei se o trabalho na televisão os leva a criticar para serem mais famosos, não percebo. Eles aproveitam-se do meu ome. Tenho de continuar a minha vida, com críticas ou não. Mas é difícil quando se ouvem críticas de quem partilhou o balneário contigo. De qualquer forma, não vou perder o sono por causa disso», remata Ronaldo.