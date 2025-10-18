Cidadão Saudita, chama-se Amin Al-Bukhari e tem 28 anos. Profissão: guarda-redes do Al-Fateh. Está na história do futebol a partir de hoje por um motivo muito simples: foi ele quem sofreu o golo 1.000 de Cristiano Ronaldo no futebol sénior, jogos particulares incluídos.

Um minuto depois de defender com uma bela estirada um penalty de Cristiano (59m), Al-Bukhari nem com asas conseguiu deter o prodigioso remate ao ângulo do avançado português (60m), que recolocou o Al-Nassr em vantagem no jogo (2-1). Um admirável milésimo golo!... a que se somaram mais três golos de João Félix (dois deles belíssimos), numa noite de festa portuguesa no estádio Al-Awwal.

É mais uma marca sensacional de Ronaldo, a caminho de outro milénio, este em jogos oficiais. Para compreender os mil que CR7 atingiu na noite de hoje em Riade, basta somar aos 949 golos ‘oficiais’ os 51 golos que ele fez num total de 97 jogos particulares ao serviço de Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Riade All Stars e Al-Nassr.

949+51= 1.000.

E convém acrescentar que Jorge Jesus é o treinador português que apadrinha o golo mil da Lenda.

Um número redondo, portentoso, que, a fazer fé nos registos estatísticos reconhecidos pela FIFA, apenas um futebolista tinha atingido até hoje: o brasileiro Edson Arantes do Nascimento, dito Pelé, que tem creditado um total de 1.279 golos na carreira, 762 em jogos oficiais e 517 em jogos particulares.

Ainda não são os tais mil, mas são um marco histórico

Estes mil de Ronaldo ainda não são os tais ‘mil’ que certamente vão fazer manchete em todos os jornais desportivos do Mundo, mas não deixam de constituir mais um marco exaltante na carreira deste extraordinário goleador. Marcar mil golos não é para todos. Sobretudo porque a esmagadora maioria destes mil golos foram obtidos em jogos competitivos nas quatro maiores ligas do Mundo - Champions, Premier League, La Liga e Série A italiana – e nas duas maiores competições de seleções: Mundial e Europeu.

Passaram 23 anos e três meses desde o primeiro golo de Cristiano na equipa sénior do Sporting. Tinha apenas 17 anos, mas o treinador Lazlo Bölöni deu-lhe a titularidade na abertura da pré-temporada, um jogo-treino à porta fechada, em Alcochete, contra o Samouquense (uma equipa da primeira divisão distrital de Setúbal), no dia 6 julho de 2002, um sábado como hoje.

Samouquense sofreu o primeiro golo de Ronaldo nos séniores

O Maisfutebol noticiou o resultado (9-0), os marcadores dos golos (sem precisar os minutos) e os jogadores utilizados por Bölöni. O jovem Ronaldo fez parte da equipa inicial. O Sporting jogou com Nuno Santos, César Prates, Santamaria, Rui Bento e Paíto; Luis Filipe, Custódio e Ricardo Fernandes; Quaresma, Toñito e Cristiano Ronaldo. Também participaram nesse jogo, entre outros, o romeno Niculae (regressado de longa paragem por lesão), Lourenço (fez dois golos), Diogo e Carlos Martins, Hugo, Tello ou Lorenço.

O jogo terminou aos 80 minutos por decisão de Bölöni, que apitou o encontro (marcou inclusivamente um penálti contra os leões, defendido por Nuno Santos) e não há registo do minuto do golo de Ronaldo. Nem no site oficial do Sporting encontrámos referência ao onze do Samouquense, e muito menos o nome do guarda-redes que sofreu o primeiro golo daquele que viria a tornar-se o maior goleador da história do futebol. Torna-se imperioso encontrá-lo porque… afinal faz parte da história.

No jornal ‘Record’ encontra-se a referência mais alongada ao jovem Cristiano: ‘(…) por seu turno, o avançado Cristiano Ronaldo, jovem em que os leões depositam grandes esperanças, experimentou duas posições: extremo-esquerdo e segundo ponta-de-lança’.

Ronaldo viria a marcar mais um golo nessa pré-temporada - esse registado pelas televisões e elogiosamente descrito pelos jornais - com um esplêndido chapéu ao guarda-redes (a bola fez um arco), que deu a vitória ao Sporting (3-2) sobre o Bétis de Sevilha, no último minuto do jogo, disputado na Maia.

O primeiro golo oficial aconteceu a 7 outubro de 2002, no velho estádio José de Alvalade, num Sporting-Moreirense (3-0) a contar para a 6.ª jornada da Liga. Foi aos 34 minutos: lançado por Toñito, Cristiano pegou na bola pouco depois do meio-campo e foi por ali fora, num slalom portentoso por entre os defesas do Moreirense, até bater o guarda-redes brasileiro Roberto Volpato com uma finalização de classe (2-0). O estádio explodiu em aplausos e guardou nova ovação para o jovem prodígio quando este, na última jogada do encontro, voltou a bater Volpato (3-0) com um cabeceamento vigoroso após canto de Rui Jorge.

O início de uma caminhada mágica.

Os 1.000 golos de Cristiano Ronaldo como sénior estão assim distribuídos:

805 GOLOS em jogos oficiais ao serviço de cinco clubes (por ordem cronológica): Sporting (5) – Manchester United (118) – Real Madrid (450) – Juventus (101) – Manchester United (27) – Al-Nassr (104).

143 GOLOS com a Selecção Nacional (121 em jogos competitivos; 22 em jogos particulares)

51 GOLOS em jogos particulares de clubes: Sporting (2) – Manchester United (12) – Real Madrid (25) – Juventus (4) – Riade All Stars (2) – Al-Nassr (6).

Tudo somado, são 1.000 golos num total de 1.391 jogos desde a estreia na equipa principal do Sporting em Alcochete, no dia 6 julho de 2002. Mil golos em pouco mais de 23 anos (à incrível média de 43 por ano)… e uma certeza: a saga continua.

Faltam 51 para o milésimo golo em jogos oficiais. É apenas uma questão de tempo. O relógio não pára. Tic tac, tic tac, tic tac.