Cristiano Ronaldo
Há 1h e 35min
Cristiano Ronaldo contrata roupeiro da Seleção para o Al Nassr
António Costa vai continuar a viajar para a Cidade do Futebol em todos os estágios até ao Mundial 2026
Cristiano Ronaldo levou António Costa, mais conhecido por Costinha, da Seleção Nacoinal para o Al Nassr.
Trata-se de uma pessoa muito querida pelos jogadores da equipa nacional, que funciona como o chefe dos roupeiros, mas ultimamente tem também desempenhado funções mais amplas: trabalha na organização da Seleção, numa espécie de faz-tudo que serve de apoio aos jogadores.
António Costa já se encontra a trabalhar no Al Nassr, mas vai continuar a viajar para a Cidade do Futebol, pelo menos até ao Mundial 2026: o funcionário comprometeu-se a colaborar com a Seleção Nacional, na qual trabalhava há muitos anos, em todos os estágios de preparação, e no próprio Campeonato do Mundo.
