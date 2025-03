Jorge Jesus está a fazer um campeonato saudita abaixo do que realizou na última temporada e agora aponta baterias à Liga dos Campeões Asiática, que já vai nos quartos de final e aguarda. O português aguarda com grande expectativa também o Mundial de Clubes, no qual Benfica e FC Porto vão representar o futebol português.

«O grande objetivo dos adeptos do Al Hilal é a Champions da Ásia, que eles preferem em detrimento do campeonato. Eu, como treinador e português, fui formatado para que o campeonato seja o objetivo mais importante, mas está tudo em aberto. E o Mundial de Clubes, onde vão estar o Benfica e o FC Porto, vai ser apaixonante.»

O treinador abordou ainda, durante a presença no fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a forma de Cristiano Ronaldo no campeonato saudita e expressou votos de que consiga atingir a inédita marca dos mil golos ao longo da carreira.

«Não sei se chega, mas gostava que isso acontecesse, porque o Ronaldo é um exemplo, com 40 anos. Eu vejo um jovem jogador, por aquilo que ele desempenha no jogo, e, sinceramente, não sei até quando é que ele vai continuar, porque ele é um profissional a 100 por cento. Eu dou o exemplo dele muitas vezes aos jogadores, o que ele faz para ter uma carreira mais prolongada. Cuida-se como nenhum jogador do mundo», referiu.

A fechar, Jorge Jesus também deixou elogios a Neymar, lamentando que o agora avançado do Santos não pudesse ter tido outro tipo de contributo no Al Hilal e afirmou, taxativamente, que se trata do «melhor jogador» que treinou.

«Não tive sorte. Nem eu, nem ele. O Neymar esteve quinze meses lesionado quando trabalhou comigo. O Neymar é um craque, foi o melhor jogador com quem trabalhei até hoje. Agora, precisa de tempo para recuperar o que ele é, temos de lhe dar tempo e eu penso que na próxima convocatória da seleção do Brasil, ele vai estar», destacou ainda.