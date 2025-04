Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid em 2018, mas continua a deixar saudades. Que o diga, por exemplo, Carlo Ancelotti...

O atual treinador dos merengues liderou pela primeira vez a equipa madridista entre 2013 e 2015, período que coincidiu com a presença do internacional português no plantel.

Desses tempos, o italiano de 65 anos destaca a capacidade de trabalho do craque luso, e reforça que, para além do talento inegável que tem, Ronaldo é um «exemplo ao nível da preparação».

«Ronaldo é um grande talento, física e tecnicamente, é a natureza dele. E complementou essas caraterísticas com uma seriedade e um profissionalismo únicos. Nunca vi um jogador tão atento, preparado, concentrado, focado. É um exemplo a seguir para os colegas, claramente, ao nível da preparação», elogiou o técnico dos merengues, em entrevista à rádio suíça RSI.