Após apontar dois golos na vitória do Al Nassr por 5-0 sobre o Al Adalah em jogo da Liga saudita, Cristiano Ronaldo ia a passar pelos jornalistas quando ouviu palavras num misto de português com... italiano.

«Bravíssima vitória. Bravíssima vitória», repetiu um repórter, captando a atenção do avançado: «Falam bem português», elogiou CR7 com o polegar em riste.

Ora veja:

O Al Nassr está no segundo lugar da Liga saudita com 52 pontos, menos um do que o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo. Cristiano Ronaldo, que apenas participou em nove dos 22 jogos do conjunto de Riade no campeonato, já é o quinto melhor marcador da prova com 11 golos, apenas menos cinco do que o companheiro de equipa Talisca e Idion Ighalo, do Al Hilal.