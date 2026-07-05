Cristiano Ronaldo apontou, como quase sempre faz, a mira aos críticos, para afimar que é ele contra o o mundo e que ele continua a crescer a cada crítica. Pelo caminho garantiu que não está a fazer uma mundial nada mau.

É uma pessoa altamente mediática, como vê a loucura à sua volta?

«Não me falta nada da vida. Deus foi generoso comigo e deu-me mais do que alguma vez esperei ter. Por isso agora é desfrutar de cada momento. Não vou ser mais Cristiano por ganhar o Mundial, nem menos Cristiano se não ganhar. Foi algo que aprendi aos 40 anos: temos de desfrutar e não pensar no amanhã. Uma das coisas que a idade dá é maturidade, experiência e capacidade de relativizar muitas coisas. Claro que não sou cego, tenho visto os ataques que me fazem sempre, mas nada disso é novo e quando nos criticam, é quando crescemos mais. E agradeço-vos, porque cresço e cada vez mais. Estou feliz, quero desfrutar do dia-a-dia. Um jogo com uma enorme magnitude amanhã, contra uma equipa excelente, que já ganhou a competição. É desfrutar o dia-a-dia.»

Mundial que está a fazer

«Acredito que não estou assim tão mal. Fiz três golos. Há outros que fizeram mais porque estão muito bem. Mas eu não estou assim tão mal, acredito... A ver se amanhã marco. O meu jogo na Seleção é diferente, tenho a obrigação de prender mais os centrais. Mas vocês sabem que se a bola chegar lá e houver oportunidade, vou metê-la lá dentro. Sabemos que o adversário é super difícil, mas estou com aquela fé de que vai correr bem.»

Como é continuar a jogar futebol aos 41 anos

«Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência. Para chegar a este nível tens de abdicar de muitas coisas. E tudo o que tenho feito na minha carreira tem sido adaptar-me. Não sou o jogador que era, mas nada mudou. Continuo a fazer golos e espero fazer amanhã. Se não fizer, que outro companheiro faça e que possamos passar. Poder passar, jogar com uma grande equipa, e era bonito vencer amanhã.»