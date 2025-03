Esta quinta-feira, Cristiano Ronaldo não esqueceu os tempos no Real Madrid e parabenizou os merengues no dia do 123.º aniversário.

«123 anos de Real Madrid. Parabéns a toda a família madridista! Hala Madrid», escreveu o melhor marcador de sempre do coletivo espanhol (450 golos).

A publicação foi acompanhada por uma fotografia a levantar o troféu da Liga dos Campeões, em 2016.

Pelo Real Madrid, clube que representou entre 2009 e 2018, o internacional português conquistou duas La Ligas (2011/12 e 2016/17), duas Taças do Rei (2010/11 e 2013/14), quatro Ligas dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), três Supertaças Europeias (2014, 2016 e 2017), três Supertaças de Espanha (2012, 2017 e 2018) e três Mundiais de Clubes (2014, 2016 e 2017).