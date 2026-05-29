Cristiano Ronaldo aproveitou os dias entre o fim do campeonato saudita e a próxima segunda-feira para recarregar baterias junto da família. Por isso mesmo, o internacional português viajou para o destino paradisíaco de AlUla, na região de Medina.

O governo saudita pretende afirmar AlUla como destino turístico de excelência, aproveitando as condições ímpares da cidade-oásis, estabelecida no meio do deserto, mas com várias nascentes de água. Ronaldo é precisamente o embaixador da região.

Recorde-se que a Seleção Nacional se concentra na próxima segunda-feira para iniciar os trabalhos de preparação para o Mundial 2026. Cristiano deverá, por isso, viajar para Lisboa no próximos dias, de forma a apresentar-se com os companheiros.