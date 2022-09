Cristiano Ronaldo teve uma noite atribulada na República Checa, mas acabou por assistir Diogo Jota para o quatro golo de Portugal em Praga (0-4), na 5.ª jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Após o final do encontro, o capitão da seleção nacional deixou uma mensagem nas redes sociais, salientando a importância do triunfo português. Face ao desaire da Espanha na receção à Suíça, Portugal entra na última jornada na liderança do grupo.

«Grande jogo, importante vitória equipa! Continuamos focados no nosso objetivo. Obrigado ao público português pelo apoio fantástico», escreveu Cristiano Ronaldo.