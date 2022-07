O nome do At. Madrid foi mais um colocado na órbita de Cristiano Ronaldo, mas o presidente Enrique Cerezo deixou esta quarta-feira a entender que o português não é hipótese para o clube no qual já joga João Félix.

«Cristiano Ronaldo? Para perguntas fáceis, respostas simples. Está respondido», disse apenas o dirigente.

Desta forma, e ainda que não o tenha dito frontalmente, Enrique Cerezo deixou a entender que Cristiano Ronaldo não é hipótese para o At. Madrid, numa altura em que o português já manifestou que não quer continuar no Man. United.