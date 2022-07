Cristiano Ronaldo fez chegar aos responsáveis do Manchester United um pedido: que o deixem sair mediante o interesse de um clube que dispute a Champions.

A notícia fio avançada pelo inglês The Times e confirmada pelo Maisfutebol: segundo foi possível saber, Ronaldo continua a nutrir carinho pelo clube que o projetou internacionalmente, no qual ganhou a primeira Liga dos Campeões e a primeira Bola de Ouro, mas sente que a saída é a melhor solução para as duas partes.

O português quer continuar a jogar a Liga dos Campeões e a lutar por títulos de campeão, o que o clube de Old Trafford neste momento não lhe consegue oferecer.

O Manchester United, esse, mantém a opinião há já algum tempo: Ronaldo é intransferível.

Ora por isso é preciso esperar pelos próximos tempos para ver o que o futuro reserva, sendo claro que Ronaldo mantém a intenção de não entrar em rotura com o clube inglês, mas cada vez sente mais que é tempo de as duas partes se separarem e seguirem o caminho.

O português quer continuar a bater recordes na Liga dos Campeões e estabelecer a impressionante marca de vinte temporadas consecutivas a jogar a maior competição de clubes: desde que deixou o Sporting, com apenas 18 anos, que Ronaldo não falha uma edição da Champions.

Para além disso, e como o Maisfutebol já escreveu, Ronaldo sente que a preparação da nova época no Man. United está a ser um fracasso e que a equipa assim não vai conseguir lutar por títulos.

Por isso, e perante tudo isto, resolveu deixar a sua opinião bem clara perante o clube e fazer alguma pressão para sair, numa altura em que já se falou do Bayern Munique e sendo certo que Chelsea e Nápoles já perguntaram por ele ao empresário Jorge Mendes.