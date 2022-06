Cristiano Ronaldo apresentou um requerimento, que juntou ao processo Mayorga, no mesmo tribunal e perante a mesma juíza, a exigir mais de 600 mil dólares ao advogado Leslie Mark Stovall, que defendeu Kathryn Mayorga.

A notícia foi avançada pela ESPN e confirmada pelo Maisfutebol.

Basicamente Ronaldo exige o pagamento das despesas que teve para se defender em tribunal do processo cível que lhe foi movido: 569.320 dólares de honorários do advogado Peter Christiansen, 43.376 dólares de custas com o processo e 13.755 dólares com despesas associadas à ação que lhe foi movida. Tudo junto, portanto, Ronaldo pede 626 mil dólares.

Refira-se que este requerimento surgiu na sequência das críticas da juíza ao comportamento do advogado de Mayorga, que acusou de má-fé e uso impróprio de documentos roubados, considerando que a conduta de Leslie Mark Stovall prejudicou Ronaldo.