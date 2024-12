Cristiano Ronaldo tem vínculo com o Al Nassr até junho de 2025 e, segundo apurou o Maisfutebol, uma renovação contratual não está garantida. Existe, sim, a possibilidade de o craque português mudar de clube na próxima temporada.

Uma eventual continuidade no emblema de Riade não passa propriamente por questões financeiras. Pessoas próximas ao jogador reforçam que CR7 quer, acima de tudo, representar uma equipa que esteja a disputar os principais títulos.

Nesta altura da temporada, o Al Nassr ocupa somente a quarta colocação na Liga Saudita, com 25 pontos em 13 jornadas. Está atrás dos rivais Al Ittihad (36) e Al Hilal (34) e também do Al Qadisiyah (28).

Desde que chegou ao futebol saudita, no começo de 2023, Ronaldo conquistou apenas uma competição: a Taça dos Campeões Árabes do mesmo 2023. Entretanto, perdeu duas vezes a Liga, uma para o Al Hilal de Jorge Jesus (2023/24) e outra para o Al Ittihad (2022/23). Também não obteve êxito na Liga dos Campeões da Ásia.

Do ponto de vista individual, o avançado português, por sua vez, continua em alta na Arábia Saudita. Na temporada passada, por exemplo, anotou impressionantes 50 golos em 51 jogos oficias. Na atual temporada, já leva 16 em 19 partidas.

Ainda de acordo com o nosso jornal, Cristiano Ronaldo tem hoje o maior salário do futebol saudita. Chegou a ficar atrás do Neymar, logo que o brasileiro foi contratado pelo Al Hilal, mas prontamente teve o ordenado revisto pelo Al Nassr, porém sem qualquer mudança no tempo de contrato.