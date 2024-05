Cristiano Ronaldo voltou a fazer história, desta vez ao tornar-se no primeiro futebolista de sempre a ser o melhor marcador em quatro primeiras divisões de diferentes países: Inglaterra, Espanha, Itália e, agora, Arábia Saudita, onde fechou o campeonato com o registo impressionante de 35 golos.

Já nesta terça-feira, no dia seguinte ao bis apontado na vitória caseira do Al Nassr sobre o Al Ittihad, o avançado português reagiu a mais uma proeza. «Orgulhoso por fazer história como o primeiro melhor marcador em quatro países. Um enorme obrigado a todos os clubes, colegas e staff que me ajudaram ao longo deste caminho», escreveu nas redes sociais.

Na segunda-feira, logo após o jogo, Cristiano repetiu uma ideia já ditas várias vezes pelo próprio. «Eu não persigo os recordes, eles é que me perseguem.»