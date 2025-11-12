Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, completa 8 anos nesta quarta-feira. Nas redes sociais, o capitão da Seleção e do Al Nassr revelou uma das prendas: «Parabéns meu amor, o papá ama-te muito».

Parabéns meu amor, o papá ama-te muito! 💖 pic.twitter.com/SRExUVFkUe — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 12, 2025

Também nas redes digitais, a avó Dolores Aveiro dedicou uma mensagem a Alana: «Parabéns para a nossa princesa que hoje faz anos, a avó te deseja um dia muito feliz, beijinhos, te amo».