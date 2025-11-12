Cristiano Ronaldo
Há 1h e 42min
Cristiano Ronaldo revela presente para Alana: «Parabéns meu amor...»
Filha de CR7 e Georgina Rodríguez completa 8 anos nesta quarta-feira
Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, completa 8 anos nesta quarta-feira. Nas redes sociais, o capitão da Seleção e do Al Nassr revelou uma das prendas: «Parabéns meu amor, o papá ama-te muito».
Parabéns meu amor, o papá ama-te muito! 💖 pic.twitter.com/SRExUVFkUe— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 12, 2025
Também nas redes digitais, a avó Dolores Aveiro dedicou uma mensagem a Alana: «Parabéns para a nossa princesa que hoje faz anos, a avó te deseja um dia muito feliz, beijinhos, te amo».
