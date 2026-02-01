O caos está instalado no futebol saudita. Cristiano Ronaldo está fora do jogo desta segunda-feira do Al Nassr, frente ao Al-Riyadh, e, segundo apurou o Maisfutebol, a ausência é por causa de uma revolta contra o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita).

A nossa reportagem sabe que o futebolista português está bastante incomodado com as últimas movimentações do Fundo, que, entre outros motivos, tem travado decisões internas importantes e, sobretudo, dificultado o avanço de algumas negociações recentes do clube.

Além disso, Ronaldo vê o rival Al Hilal, hoje líder da Liga Saudita, investir forte no mercado, especialmente com a iminente chegada do francês Karim Benzema, de saída do Al-Ittihad.

Aos 40 anos, CR7 não tem qualquer problema físico, tampouco está fora dos planos (táticos e técnicos) de Jorge Jesus. Não ficar à disposição para o próximo duelo na liga nacional é mesmo uma questão pessoal e burocrática.

Com 17 golos, Cristiano Ronaldo, recorde-se, é o vice-goleador da Liga Saudita pelo Al Nassr, que, nesta altura, ocupa a terceira posição da competição, com os mesmos 43 pontos do vice-líder Al Ahli. O Al Hilal, por sua vez, está no topo da tabela, com 46