Cristiano Ronaldo é um dos investidores que faz parte do processo de Management Buy Out do grupo Cofina, empresa que detém o Correio da Manhã, a CMTV, o Jornal de Negócios, Record e Sábado, entre outros.

A informação foi confirmada à Lusa pelo administrador executivo da Cofina Media, Luís Santana, isto no mesmo dia em que a ECO e a CNN Portugal já haviam noticiado que o avançado do Al Nassr ia ser o acionista de referência da firma de comunicação.

«Contar com Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista de sempre, um atleta de exceção que partilha os valores da exigência, do rigor, do trabalho e da resiliência, como investidor é naturalmente um grande motivo de satisfação para a equipa que está a desenvolver o Management Buy Out da Cofina Media, que oportunamente será apresentado aos acionistas», disse Luís Santana.

Um MBO, refira-se, acontece quando uma empresa é comprada pelos seus gestores.

De resto, e na sequência destas notícias, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários suspensão as negociações das ações da Cofina.

«O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou no dia 30/jun/2023 pelas 11:01 (UTC), nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das ações Cofina, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado», lê-se, no comunicado.

[artigo atualizado]