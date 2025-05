Cristiano Ronaldo é o maior entusiasta da tentativa de levar Carlo Ancelotti para o Al Nassr na próxima época e, segundo apurou o Maisfutebol, já abordou o próprio treinador para tratar dessa possibilidade.

Ambos trabalharam juntos no Real Madrid por duas temporadas (de 2013 a 2015), quando conquistaram uma Liga dos Campeões (2013/14), e mantêm boa relação até os dias de hoje, ainda de acordo com o nosso jornal.

O desejo saudita de contratar o atual técnico do Real, entretanto, tem alguns obstáculos.

É, aliás, pouco provável. Em primeiro lugar porque Ancelotti nunca demonstrou muito interesse em trabalhar no Médio Oriente. Em segundo lugar, e não menos importante, porque segue como alvo prioritário da seleção do Brasil.

Neste momento, Ancelotti tem conversas bem adiantadas com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que, por sua vez, espera tê-lo como substituto de Dorival Júnior ainda em maio, uma vez que o Brasil volta a entrar em campo no arranque de junho (visita o Equador no dia 5 e recebe o Paraguai no dia 10, no Apuramento para o Mundial de 2026).

Apesar de ter há semanas a renovação contratual 'alinhada' na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo ainda não assinou qualquer documento. Quer, antes, ter a certeza que o Al Nassr vai ter um novo técnico de peso e, sobretudo, mais reforços impactantes.

Ronaldo está bastante incomodado com o desempenho coletivo da equipa de Riade na atual temporada. Não conseguiram títulos. Foram eliminados na fase final da Champions asiática e estão perto de ver o rival Al-Ittihad erguer a título da Liga Saudita.

O também italiano Stefano Pioli, recorde-se, tem vínculo com o Al Nassr até junho de 2026. Ou seja, por mais uma temporada. Seria então necessário uma rescisória para abrir lugar ao sucessor, especialmente renomado no futebol internacional.