Esta terça-feira, Guido Fienga, CEO do Al Nassr, falou sobre o papel de Cristiano Ronaldo no clube saudita, no dia em que Luís Castro foi substituído por Stefano Pioli.

«Cristiano Ronaldo é o nosso capitão. Acreditem, ele é o jogador mais forte do mundo. Não só tecnicamente, mas também pela maneira como se comporta. Cristiano Ronaldo não controla o clube, mas, obviamente, sendo o número um no mundo, dá direções para onde devemos seguir e quais são os objetivos que temos de alcançar», referiu o dirigente em declarações à Asharq Sports.

«É um vencedor. Pedimos-lhe que nos ensine a ganhar e queremos, este ano, vencer com ele e alcançar os melhores objetivos possíveis. O Cristiano faz parte da equipa e estamos muito felizes por contar com ele», concluiu.

No seguimento, Guido Fienga explicou a mudança de treinador, numa altura em que o campeonato saudita já corre.

«A decisão de mudar de treinador é sempre difícil, mas avançámos porque acreditamos que é a decisão correta. A decisão de contratar um novo treinador deve ter em conta muitas variáveis, que Hierro (diretor desportivo do Al Nassr) teve em consideração», destacou.

Relativamente à escolha de Pioli, o dirigente garante que é «o melhor no mercado» para assumir o cargo.

«Hierro e a sua equipa propuseram Pioli devido à sua capacidade de ensinar melhor e construir uma equipa e não apenas para a gerir, assim como evoluir os jogadores. Agora, precisamos de alinhar o crescimento de alguns jovens jogadores sauditas com o dos jogadores internacionais que temos. O departamento técnico acredita que Pioli é o melhor no mercado, neste momento», concluiu.