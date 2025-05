Será uma despedida? Assim parece. Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para dizer que «este capítulo acabou», sem especificar se vai sair do Al Nassr. A verdade é que o contrato com a equipa saudita acaba no fim de junho e ainda não foi renovado.

«A história? Essa ainda está a ser escrita. Agradecido a todos», completou. O Al Nassr perdeu por 3-2 com o Al Fateh de José Gomes e Jorge Fernandes nesta segunda-feira, apesar de Ronaldo ter marcado um golo na primeira parte.

Desta forma, a equipa orientada por Stefano Pioli não se apura para a Champions Asiática, terminando a temporada em terceiro lugar no campeonato e sem troféus.

Cristiano Ronaldo ingressou no Al Nassr em inícios de 2023, após uma saída tempestuosa do Manchester United. Realizou 111 jogos pelo clube saudita e marcou 99 golos, mais 19 assistências. O único troféu que venceu não é reconhecido pela FIFA - a Taça das Federações Árabes.