No final do jogo Diogo Costa era a expressão da desilusão. O guarda-redes da Seleção Nacional tinha provocado um momento que ameaçou ceder o empate e que prometia ficar para a história.

Com a bola nas mãos, Diogo Costa não se apercebeu da presença de Iñaki Williams nas costas, deitou a bola ao chão e deixou que o adversário lha roubasse. A sorte esteve, porém, com ele: Iñaki Williams escorreu quando ia rematar para a baliza, Ruben Dias conseguiu cortar de carrinho e Danilo afastou o perigo com um alívio longo.

Após o apito final, todos os atletas da Seleção Nacional foram ter com Diogo Costa.

O colega José Sá foi o primeiro, dando-lhe um longo abraço. Seguiram-se logo depois Bernardo Silva e Diogo Dalot. Pouco depois, Cristiano Ronaldo foi ter também com o guarda-redes, deu-lhe um abraço e caminhou a seu lado com o braço sobre os ombros a apoiá-lo.

Vitinha pareceu dizer-lhe para respirar fundo, que nada de grave tinha acontecido, Raphael Guerreiro foi cumprimentá-lo e Danilo Pereira referiu que estava a avisá-lo.

A imagem mostra depois Cristiano Ronaldo a ir ter com Pepe e a dizer-lhe alguma coisa, logo de seguida os dois gritaram a chamar por Diogo Costa. O capitão pareceu estar a dizer que tinham de falar com o guarda-redes. Logo a seguir os dois foram ter com o jovem.

O som do estádio não permite ouvir a conversa toda, mas percebe-se que Ronaldo diz «Ó Diogo, tens de reagir», ficando a impressão que o capitão estava a pedir que o guarda-redes seguisse em frente e não pensasse mais naquilo. «Foi golo?», gritou Cristiano Ronaldo, de braços abertos, enquanto puxava pelo ânimo pelo companheiro.

Ainda abraçado ao colega, José Sá responde com um «ele sabe».