Os Global Soccer Awards, prémios organizados pelo Ministério do Desporto do Dubai, tem este ano uma edição especial. Para além dos prémios de melhor jogador, melhor treinador e melhor clube do ano, os prémios vão também distinguir o melhor jogador do século, o melhor treinador do século, o melhor clube do século e o melhor empresário do século.

Ora há quatro portugueses na corrida a estes prémios. Cristiano Ronaldo e Luís Figo concorrem pelo prémio de melhor jogador, José Mourinho está nomeado para melhor treinador do século e Jorge Mendes está nomeado para melhor empresário do século. Não há nenhum clube português nomeado para o melhor do século.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo ganhou o prémio de melhor jogador do ano em sete das nove edições dos Global Soccer Awards (as outras duas foram para Lionel Messi e Falcao) e Jorge Mendes ganhou nove vezes o prémio de melhor empresário. O Benfica (duas vezes a melhor Academia), Fernando Santos (melhor treinador), Pinto da Costa (melhor dirigente) e José Mourinho (mais mediático) também já ganharam o prémio.

Este ano a gala acontece no dia 27 de dezembro, como sempre no Dubai.

Jogador do ano:

Cristiano Ronaldo

Ciro Immobile

Lionel Messi

Karim Benzema

Lewandowski

Sadio Mané

Marquinhos

Serge Gnabry

Treinador do ano:

Jurgen Klopp

Julen Lopetegui

Thomas Tuchel

Gian Piero Gasperini

Hans Dieter Flick

Clube do ano:

Liverpool

Bayern Munique

Juventus

Real Madrid

PSG

Sevilha

Jogador do século:

Andrea Pirlo

Andres Iniesta

Shevchenko

Arjen Robben

Cristiano Ronaldo

David Beckham

Fabio Cannavaro

Francesco Totti

Frank Lampard

Gianluigi Buffon

Ibrahimovic

Iker Casillas

Kaká

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Luís Figo

Manuel Neuer

Mohamed Salah

Neymar

Philipp Lahm

Lewandowski

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldo Fenómeno

Sergio Ramos

Steven Gerrard

Xavi

Zidane

Treinador do ano:

Alex Ferguson

Carlo Ancelotti

Didier Deschamps

Joachim Löw

Pep Guardiola

José Mourinho

Luiz Felipe Scolari

Marcello Lippi

Vicente Del Bosque

Zinedine Zidane

Clube do ano:

Al Ahly

Barcelona

Bayern Munique

Juventus

Liverpool

Manchester United

PSG

Real Madrid

Empresário do ano:

Giovanni Branchini

Jonathan Barnett

Jorge Mendes

Mino Raiola

Pini Zahavi