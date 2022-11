Cristiano Ronaldo «disparou» para todos os lados com a sua entrevista ao jornalista Piers Morgan. Para além das críticas ao treinador e proprietários do clube, o internacional português também visou a atitude dos jovens jogadores, referindo que falta «fome de atitude», em relação ao jogadores da sua geração.

Anthony Elanga, um dos jogadores mais novos do plantel dos red devils, disse que que compreende os comentários do CR7, justificando que com a tecnologia disponibilizada é «muito fácil que os jovens se distraiam e não se foquem com facilidade».

«O Cristiano fala dos jovens jogadores no geral. Somos uma nova geração. Eu estou sempre 100% focado no que faço, mas entendo o que ele disse. Há muitos telefones e muita tecnologia. É muito fácil para os jovens se distraírem e perderem o foco», começou por dizer o jogador de 20 anos, em declarações à agência de comunicação sueca Aftonbladet.

Questionado sobre se a sua relação com Cristiano Ronaldo ficou «ferida» depois das declarações de Ronaldo, o internacional sueco afirma que o não mudou a sua opinião em relação ao português.

«Não mudei a minha opinião. Ele para mim ainda é Cristiano Ronaldo. Ajudou-me muito dentro de campo mas também fora dele. É uma inspiração, não só para mim, mas para todos os jovens jogadores do Manchester United. Às vezes sou só eu e ele no ginásio», justificou.