Diogo Dalot aproveitou um momento de descontração no estágio da Seleção Nacional para fazer uma piada com Cristiano Ronaldo: uma piada que teria sempre graça, mais ainda por ser quem é.

«Esta nova geração está sempre agarrada ao telemóvel», escreveu o lateral direito, numa fotografia em que surge à mesa, ao lado do capitão de 38 anos, com este último muito concentrado no telemóvel.