Steve McClaren, antigo adjunto de Erik ten Hag, deu uma entrevista ao The Telegraph e falou sobre vários assuntos, entre eles a relação estreita entre Cristiano Ronaldo e o treinador do Manchester United.

O atual selecionador da Jamaica confessou que Ten Hag «lidou muito bem com a situação» na temporada 2022/23.

«Não poderia culpar a abordagem dele. Ele lidou muito bem com a situação. Na altura, eu disse que ele era o homem certo para o desafio. Isso ficou à vista na forma como lidou com o Ronaldo. Ele chegou com padrões. Impôs regras. Impôs um estilo de jogo», referiu.

Numa temporada em que Cristiano não realizou a pré-época e acabou por não somar muitos minutos até dezembro, saíndo posteriormente para o Al Nassr, Steve revelou que o técnico neerlandês era «rigoroso» e não dava «margem de manobra» a quem fugia às regras.

«Se não corresses, não jogavas. Ele era rigoroso quanto a isso. Coisa que os neerlandeses são. Ele sabia que era isso que era preciso. Não podia haver flexibilidade, os jogadores não podiam ter margem de manobra. Era isso que tinhas de fazer, ou não jogavas», afirmou.

«Ele confrontou Ronaldo, com toda a razão. Outros treinadores tentaram adaptar-se. O Erik não sentiu que fosse necessário fazê-lo. Rangnick tentou, e não funcionou bem. O mesmo com o Ole Solskjaer. Por isso, ele manteve-se firme e desenvolveu outros jogadores», concluiu.