Cristiano Ronaldo e a família vão-se adaptado à vida na Arábia Saudita e partilham boas sensações das primeiras semanas em Riade. Nesta segunda-feira, Georgina Rodríguez divulgou imagens de um passeio com CR7 e os filhos a um parque de diversões.

«Riade, que bonita és», escreveu a companheira de Cristiano Ronaldo.

O avançado aproveita o tempo livre para acompanhar Georgina e os filhos na descoberta da nova realidade, enquanto apura a forma física para a estreia.

Na quinta-feira, dia 19, Cristiano Ronaldo irá representar um combinado entre a sua nova equipa e jogadores do rival, Al Hilal, frente ao Paris Saint-Germain. No domingo, dia 22, deverá estrear-se pelo Al Nassr no campeonato saudita frente ao Al Ettifaq.

VEJA AS IMAGENS DA IDA DE RONALDO AO PARQUE DE DIVERSÕES COM A FAMÍLIA.