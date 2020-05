Com o bis apontado na goleada do Bayern Munique ao Fortuna Dusseldorf, Robert Lewandowski chegou aos 29 golos apontados esta temporada na Liga alemã e isolou-se no topo da lista dos candidatos à Bota de Ouro em 2019/20.

O avançado polaco, que igualou também este sábado o máximo pessoal de golos ao serviço de um clube numa temporada (43, tal como em 2016/17 também no Bayern), distanciou-se de Ciro Immobile, avançado da Lazio que soma 27 golos da Liga italiana.

Cristiano Ronaldo, com 21 golos, é o quinto classificado da lista, mas poderá ainda ter uma palavra a dizer, tal como Immobile: é que a Serie A ainda está a 12 jornadas do fim, enquanto à Bundesliga restam-lhe cinco partidas até ao cair do pano.

Confira o top-10 da corrida à Bota de Ouro europeia na GALERIA ASSOCIADA.