Cristiano Ronaldo publicou algumas fotografias nas redes sociais a mostrar a visita que fez, juntamente com a namorada Georgina Rodriguez, à cidade histórica de AIUla, no deserto da Arábia Saudita.

AIUla é uma cidade no norte-oeste do país, acessível através de Riade por avião, com ruínas que datam do ano 200 A.C. e que foi a primeira do país a ser considerada Património Mundial da Unesco.

Também por isso, a cidade com cerca de cinco mil habitantes é a bandeira do projeto de turismo da Arábia Saudita e foi agora promovida por Cristiano Ronaldo.

«Surpreendido com a extraordinária herança humana e natural de AIUla, aqui na Arábia Saudita», escreveu o português.