Esta quinta-feira, a revista norte-americana Forbes divulgou o top-10 dos jogadores de futebol mais bem pagos em 2024. Sem surpresas, Cristiano Ronaldo lidera a lista, pelo segundo ano consecutivo.

Juntando o ordenado proveniente do Al Nassr e as receitas por acordos publicitários, o capitão da Seleção Nacional deverá encerrar o ano com um encaixe financeiro a rondar os 1.183 milhões de euros.

Aliás, analisando todas as modalidades, apenas o pugilista Floyd Mayweather superou esta marca, em 1990.

Consulte, na galeria associada, os dez futebolistas com maior rendimento financeiro em 2024, de acordo com a Forbes.