Georgina Rodríguez esteve esta quinta-feira em Veneza, tendo brilhado na passadeira vermelha do conhecido festival de cinema italiano. A espanhola arrancou suspiros com um vestido ousado, que destacava as curvas do corpo: fosse no decote generoso, fosse no rasgo da saia até ao cima da perna, Georgina Rodriguez brilhou para a posteridade.

Nas redes sociais, claro, ninguém ficou indiferente à forma como a namorada de Cristiano Ronaldo brilhou para os fotógrafos. «O-la-la-la, que brasa», escreveu um seguidor. «Lindaaaaa», atirou Katia Aveiro, irmã de Ronaldo. ««Brasa», repetiu Melissa Satta, a namorada de Kevin-Prince Boateng. «Lindíssima», acrescentou outro seguidor da espahola.

Recorde-se que Georgina Rodríguez, que o ano passado já esteve no Festival de San Remo, é uma das personalidades convidadas pelo festival, que este ano vai ter metade dos lugares disponíveis. Mesmo assim vai haver 65 filmes de 50 países em exibição, 18 dos quais lutam pelo prémio mais apetecido neste que é um dos maiores festivais do mundo: o Leão de Ouro.