Georgina Rodriguez e Cindy Alvarez Garcia deram recentemente nas vistas com mergulhos subaquáticos de grande beleza estética. Os vídeos de ambas foram publicados nas redes sociais e geraram muitas reações: o vídeo da namorada de Cristiano Ronaldo foi visto mais de oito milhões de vezes, por exemplo, em apenas um dia.

Os elogios em ambos os casos foram vários e andaram sempre à volta do mesmo: «Sereia» e «Linda», escreveram vários seguidores nos comentários, havendo sempre um ou outro mais atrevido que não resistiu a escrever elogios como «que corpaço descomunal, minha linda», segundo se pode ler no Instagram da namorada do portista Matheus Uribe.

Vale a pena recordar que tanto Georgina Rodriguez quanto Cindy Alvarez Garcia mergulharam com um biquini fio dental que realçou as curvas, sendo que a namorada de Cristiano Ronaldo precisou apenas de umas barbatanas, enquanto a namorada de Matheus Uribe preferiu fazê-lo à boleia de uma mota de água,.