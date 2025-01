Cristiano Ronaldo aproveitou a pausa no campeonato saudita para viajar de um parte à outra do mundo durante as festas de natal e fim de ano, num período de férias com a família bem intenso.

Começou numa viagem à Lapónia, para passar o natal, que teve até a visita do Pai Natal, para além de muitas brincadeiras, exercícios de esqui e passeios de mota na neve, num cenário idílico.

Depois do natal, a família viajou para o calor do Dubai, para festejar a passagem de ano. Ronaldo começou por estar presentes no Globe Soccer Awards, onde foi a figura de destaque, para depois se dedicar à família, juntamente com amigos como Miguel Paixão e Ricardo Regufe.

O grupo viveu então o Reveillon num cenário completamente diferente do que tinha experimentado no natal, que meteu ainda passeios de iate e uma ida à praia, como mostram as últimas fotos de Georgina Rodriguez.