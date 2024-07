Georgina Rodriguez partilhou este sábado um vídeo nas redes sociais, através do qual mostra Cristiano Ronaldo já em casa, ao lado da família, e a descansar no sofá, depois de participar no Euro 2024.

O capitão da Seleção Nacional, recorde-se, não regressou a Portugal com a restante equipa, devendo ter viajado no avião particular de que é proprietário. À noite, já estava em casa a tempo de jantar em família, como mostrou a namorada.

«Bem-vindo a casa, meu amor», escreveu Georgina Rodriguez.