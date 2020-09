Georgina Rodriguez ultrapassou os vinte milhões de seguidores no Instagram e resolveu celebrar o número gordo com um vídeo especial: um vídeo que mostra como foi todo o dia, desde manhã até à noite, que levou a namorada de Cristiano Ronaldo a viver o glamour do Festival de Veneza.

Georgina foi uma das personalidades convidadas para marcar presença no evento, tendo espalhado sensualidade na passadeira em dois vestidos que sugeriam muito: da abertura lateral que mostrava a coxa, aos decotes que realçavam o peito, a namorada de Ronaldo não deixou nada ao acaso.

Quatro dias depois de viver esse dia, que começa num Rolls-Royce, passa por um jato particular e termina nova no Rolls-Royce, Georgina Rodriguez resolveu partilhar todas as imagens do grande dia. «Mais de 20 milhões de razões para partilhar o meu grande dia com vocês», escreveu.

Na caixa de comentários, os seguidores mostraram-se rendidos. «Rainha. A vida que a maioria dos outros invejam. Vive a tua vida da melhor forma e sem te preocupares. Como uma estrela que és», escreveu um fã. «Deusa. Tão orgulhosa de ti», acrescentou outro seguidor. «Uau. Que sonho», comentou outro.