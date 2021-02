12 de fevereiro. Faz esta sexta-feira dez anos, precisamente uma década, que Wayne Rooney protagozinou em Old Trafford o pontapé de bicicleta que ninguém esquece: um golaço que ficou nos livros da história e que muitos consideram o melhor golo de bicicleta da história do futebol.

Ora a propósito do aniversário do golaço de Rooney, o Maisfutebol decidiu mergulhar na discussão: será que foi mesmo a melhor bicicleta de sempre? É possível que sim, mas há outras que não se podem esquecer. Cristiano Ronaldo, com a camisola do Real Madrid, em Turim, por exemplo. A ser aplaudido por todo o estádio.

Ou Van Basten, ainda nos tempos do Ajax, na bicicleta que fez o arco perfeito. Ou Ibrahimovic, claro, e um golo de bicicleta a trinta metros da baliza. Sem ser possivel esquecer o gesto técnico perfeito de Hugo Sanchez, com a camisola do Real Madrid. A escolha não é fácil, e por isso queremos ouvir a sua opinião.

1. Wayne Rooney (Man. United) frente ao Manchester City

A 12 de fevereiro de 2011, no dérbi de Manchester, aconteceu um momento mágico. Paul Scholes abriu na direita em Nani, que cruzou para a área, onde Rooney fez um dos mais espetaculares pontapés de bicicleta da história do futebol. Para muitos, o melhor golo de bicicleta de sempre. No fim o Man. United venceu o eterno rival por 2-1.

2. Van Basten (Ajax) frente ao Den Bosch

Era novembro de 1986 e o Ajax recebia o Den Bosch no mítico De Meer, em Amesterdão, perante 15 mil pessoas. Era o grande Ajax, de Van Basten, Rijkaard, Witschge, Danny Blind, Wouters e Aaron Winter. Aos 71 minutos, Rijkaard abre na direita, em Wouters, que cruza para a área, para uma bicicleta perfeita de Van Basten, que fez o 3-1 final.

3. Zlatan Ibrahimovic (Suécia), frente à Inglaterra

A 14 de novembro de 2012, a Suécia defrontou a Inglaterra num jogo particular, que venceu por 4-2. Steven Gerrard somou nessa noite a 100ª internacionalização, mas o homem da noite foi outro: Zlatan Ibrahimovic tornou-se o primeiro jogador desde Marco Van Basten a fazer um hat-tric frente à seleção inglesa. Já em período de descontos, o sueco aproveitou um mau alívio de Joe Hart para fazer um golo de bicicleta a 30 metros da baliza que ficou para a história.

4. Cristiano Ronaldo (Real Madrid), frente à Juventus

O dia 3 de abril de 2018 fica para a história de Cristiano Ronaldo, que fez dois golos na vitória do Real Madrid no Allianz Stadium, em Turim, frente à Juventus, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas sobretudo porque fez um verdadeiro monumento ao futebol. O segundo golo, num extraordinário pontapé de bicicleta, foi eleito o melhor golo da temporada.

5. Hugo Sanchez (Real Madrid) frente ao Logroñes

A 10 de abril de 1988, o Real Madrid recebeu, e venceu por 2-0, o Logroñes em jogo da Liga Espanhola e o mexicano Hugo Sanchez marcou provavelmente o golo mais memorável da sua carreira: logo aos dez minutos de jogo, abriu o marcador com um espetacular pontapé de bicicleta, após um cruzamento de Martín Vasquez.