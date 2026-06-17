Thierry Henry, campeão do mundo em 1998 pela seleção francesa, deixou algumas críticas à exibição de Cristiano Ronaldo diante da RD Congo. O ex-futebolista focou-se numa jogada em que Francisco Conceição encontrou Bruno Fernandes solto de marcação, mas o lance acabou por ser finalizado por Ronaldo, que rematou ao lado.

Com ajuda de vídeo, Henry explicou o que o jogador de 41 anos fez de errado e como a vontade de rematar fez com que se «perdesse um golo».

«A equipa precisa de marcar, não és tu que precisas de marcar. Aqui, por exemplo, Portugal vai com a bola, Conceição vai receber. O Cristiano Ronaldo já esteve nesta situação várias vezes. Se fizeres aquela corrida (em direção à baliza),obrigas o defesa a tomar uma decisão para fechar essa zona. Mas porque ele quer marcar, ele vai para a trajetória do Bruno Fernandes. Se ele fosse para aquela pequena zona, o defesa teria de o acompanhar, de o seguir, e depois seria um golo fácil para o Bruno Fernandes. Mas porque ele quer marcar, ele vai para o caminho do passe para trás, vês os dois jogadores e fica mais fácil para a defesa cortar. E essa é a minha questão: a equipa precisa de marcar, não tu. Viram a reação do Bruno Fernandes lá atrás, do género: 'deixa a bola passar, faz a corrida, cria espaço para eu poder chutar'. Não aconteceu», disse.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, não marca há dez jogos em fases finais de Mundiais e Europeus.