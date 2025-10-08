Não é uma taça, mas também vai fazer manchetes: Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro futebolista a atingir o estatuto de bilionário, com uma fortuna superior a mil milhões de dólares,

Aos 40 anos, o capitão da Seleção Nacional acumula um património estimado de 1,4 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 milhões de euros), de acordo com a Bloomberg Billionaire Index.

A renovação de contrato com o Al-Nassr, avaliada em mais de 400 milhões de doláres (cerca de 342 milhões de euros), consolidou o estatuto financeiro do português, que beneficia também da ausência de imposto sobre o rendimento na Arábia Saudita.

Aliás, ao contrário de outros atletas bilionários, como Roger Federer ou Michael Jordan, cuja riqueza vem sobretudo de patrocínios e investimentos empresariais, Ronaldo acumulou a maior parte do seu capital através do futebol, algo raro no desporto.

E claro, o imenso capital acumulado no futebol deu um salto enorme depois de assinar com o Al Nassr, no qual já cumpriu três temporadas a ganhar 200 milhões de dólares por cada uma, e ainda tem mais esta época em curso, também ela a valer 200 milhões de dólares.

De resto, o capitão da Seleção Nacional conta com rendimentos provenientes de contratos publicitários com marcas internacionais, como a Nike, a Armani, e a Castrol, e sobretudo dos muitos investimentos feito em diferentes setores com a marca CR7.

Em Portugal, Ronaldo tem investido em unidades hoteleiras, numa água com PH alcalino, empresas de cerâmica, numa centro de padel e é acionista da Medialivre - grupo proprietário da CMTV, Record, Correio da Manhã e Sábado.

Para além disso, ainda tem investimentos importantes no património imobiliário, com várias mansões espalhadas por vários países, mais participação em marcas de luxo na moda e na coméstica.

Só o contrato vitalício com a Nike rende-lhe 18 milhões anuais (15,4 milhões de euros).

Para além disso, Cristiano Ronaldo garantiu ainda com a última renovação de contrato uma participação de 15 por cento do capital social do Al Nassr.

O português é um fenómeno de mediatismo, sendo o ser humano mais seguido nas redes sociais: nesta altura está quase a atingir os mil milhões de seguidores no conjunto de Instagram, Facebook e X (antigo twitter). Curiosamente, em 2021 atingiu os 500 milhões, pelo que nos últimos quatro anos a explosão de seguidores duplicou.

Quanto ao futuro pós-futebol, Ronaldo evita falar em reforma, insistindo que continua plenamente focado em jogar. Recorde-se, no entanto, que já manifestou várias vezes o interesse de tornar-se proprietário de um ou mais clubes de futebol.