Cristiano Ronaldo deverá aterrar na Arábia Saudita nesta segunda-feira à noite.

A informação foi avançada por alguns jornais sauditas, que detalharam também o programa que terá como ponto alto a apresentação do avançado português aos adeptos, que, escrevem, acontecerá no dia seguinte.

Segundo o Arriyadhiah, Ronaldo chegará à capital saudita às 23h00 locais (menos 3 horas em Portugal continental) acompanhado pela família e sob fortes medidas de segurança.

No dia seguinte serão realizados os habituais exames médicos e terá lugar a cerimónia de apresentação oficial: acontecerá no Estádio Mrsool Park, estádio do Al Nassr, perante 30 mil espetadores, aproximadamente a lotação máxima do recinto. Esta informação é também avançada pelo Okaz, um dos jornais de maior tiragem da Arábia Saudita.