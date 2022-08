A não titularidade de Cristiano Ronaldo no clássico desta segunda-feira entre Manchester United e Liverpool foi mais um capítulo num início de temporada cheio de sobressaltos para o internacional português.

Mas representou mais do que isso!

O avançado dos red devils só entrou em campo aos 86 minutos, a quatro do levantamento da placa com o tempo de compensação. Se a condição de suplente de Ronaldo já seria notícia, mais é o tempo em que esteve em campo.

É que em jogos a contar para campeonatos nacionais (Liga portuguesa, Liga inglesa, Liga espanhola e Liga italiana) nunca o jogador de 37 anos sido chamado a ir a jogo tão tarde.

Na Juventus, por exemplo, Cristiano Ronaldo já tinha saltado do banco aos 88 minutos: mas isso aconteceu num jogo dos oitavos de final da Taça de Itália (2020/21) e com o prolongamento à vista, que permitiu ao avançado estar em campo mais de 30 minutos.

Nas nove temporadas em que esteve em Madrid, o mínimo de Ronaldo em todas as competições aconteceu numa Supertaça Europeia: 7 minutos em 2017, curiosamente diante do Manchester United então treinado por José Mourinho.

Desde que regressou ao Manchester United, Cristiano Ronaldo havia atuado sempre pelo menos 22 minutos (Burnley em fevereiro deste ano para a Premier League) sendo titular ou saltando do banco de suplentes.

É preciso recuar muito no tempo para encontrar um jogo no qual o goleador português tenha estado menos tempo em jogo: há 15 anos, em fevereiro de 2007, Ronaldo foi lançado por Sir Alex Ferguson aos 88 minutos num jogo com o Reading para a Taça de Inglaterra.

Em campeonatos nacionais, repita-se, não há pior registo do que o desta segunda-feira num dos jogos mais especiais de Terras de Sua Majestade. Até agora, no topo da lista estavam 5 minutos num Belenenses-Sporting... a 1 de março de 2003 e, logo a seguir, 6 minutos num Manchester United-Burnley a 21 de agosto de 2004.

Noutras vidas, portanto.