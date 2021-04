Pirlo convocou esta quarta-feira dois avançados portugueses para o confronto da Juventus com o Nápoles: além do habitual Cristiano Ronaldo, também o jovem Félix Correia foi chamado pelo treinador italiano para o clássico italiano.

Esta é a segunda vez consecutiva que Félix Correia é chamado à equipa principal, ele que também foi convocado para o confronto do fim de semana com o Torino, acabando por ver o jogo todo no banco. O avançado de 20 anos soma, de resto, 15 jogos pela equipa sub-23 da Juventus, que disputa a Série C, ao serviço da qual marcou cinco golos.

O Juventus-Nápoles está marcado para Turim, com início às 17.45 horas portuguesas.