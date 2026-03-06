«Lesão de Ronaldo é mais grave do que esperado, ele vai recuperar em Espanha»
Jorge Jesus fez algumas revelações relativamente ao estado físico do capitão da Seleção
Jorge Jesus falou esta sexta-feira em conferência de imprensa e não trouxe boas notícias: disse que a lesão de Ronaldo é mais grave do que previsto e por isso autorizou o capitão do Al Nassr a viajar para Espanha, para fazer a recuperação. O que aumenta ainda mais dúvidas sobre a disponibilidade para os particulares da Seleção Nacional agora em março.
Sobre a lesão de Ronaldo
«Cristiano Ronaldo acabou o último jogo com queixas de uma lesão muscular. Após fazer os exames médicos, ficou claro que a lesão era mais grave do que esperávamos inicialmente e requer algum repouso e trabalho de recuperação. Por isso ele viajou para Espanha, assim como outros jogadores já viajaram no passado, para fazer tratamento quando se lesionaram. A lesão de Cristiano exige que faça tratamento em Madrid, com o seu médico pessoal, e esperamos que ele regresse rapidamente, para ajudar a equipa.»
Sobre como vai ser o Al Nassr sem Ronaldo
«Cristiano não vai participar no jogo contra o Al Khaleej, de acordo com o diagnóstico da equipa médica. Portanto, decidimos que o melhor era ele viajar para fazer tratamento, já que há tempo suficiente, especialmente com uma pausa internacional pelo meio. Como o vamos substituir? Temos várias soluções dentro da equipa. Tomarei a decisão final em relação ao jogador que substituirá Cristiano após o treino de hoje. Escolherei os onze melhores jogadores para alcançar a vitória na partida.»