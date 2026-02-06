A Liga Saudita respondeu às mensagens de Cristiano Ronaldo, que sem falar diretamente do caso foi deixando perceber que está a fazer uma espécie de greve contra o que considera um favorecimento do governo saudita ao Al Hilal.

Ora através de um comunicado enviado à BBC, a Liga Saudita avisou que «ninguém, por mais importante que seja, determina decisões além do próprio clube».

Isto depois de garantir que todos os clubes no país operam de forma independente, embora sob as mesmas regras: o que inclui funcionar dentro de um quadro financeiro que foi feito para garantir a sustentabilidade da própria competição.

«As recentes atividades de transferências demonstram claramente essa independência. Um clube reforçou-se de uma forma específica. Outro escolheu uma abordagem diferente. Foram decisões dos clubes, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados», refere o comunicado.

«Cristiano tem estado totalmente envolvido com o Al Nassr desde a sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas ninguém, por mais importante que seja, determina decisões além do próprio clube.»

Comunicado na íntegra:

«A Saudi Pro League está estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente, sob as mesmas regras.

Os clubes têm os seus próprios conselhos de administração, os seus próprios executivos e a sua própria liderança futebolística. As decisões sobre recrutamento, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de um quadro financeiro concebido para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Esse quadro aplica-se igualmente em toda a liga.

Cristiano tem estado totalmente envolvido com o Al Nassr desde a sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas ninguém, por mais importante que seja, determina decisões além do próprio clube.

As recentes atividades de transferências demonstram claramente essa independência. Um clube reforçou-se de uma forma específica. Outro escolheu uma abordagem diferente. Foram decisões dos clubes, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados.

A competitividade da Liga fala por si. Com apenas alguns pontos a separar os quatro primeiros, a corrida pelo título está muito viva. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está a funcionar como pretendido.

O foco continua a ser o futebol - no campo, onde ele deve estar - e a manutenção de uma competição credível e competitiva para jogadores e adeptos.»