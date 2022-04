Aos 7 minutos do Liverpool-Manchester United, o Estádio de Anfield prestou homenagem a Cristiano Ronaldo.

O avançado português não foi convocado para o jogo, depois de ter informado nesta segunda-feira que perdeu um dos gémeos que esperava com a companheira Georgina Rodríguez, mas não foi esquecido neste momento difícil que atravessa juntamente com a família.

No minuto correspondente ao número da camisola que enverga, adeptos do Liverpool e do Manchester United aplaudiram Ronaldo e entoaram o «You'll Never Walk Alone» (Nunca Caminharás Sozinho), canção simbólica dos Reds, numa clara referência ao jogador.

Refira-se que os jogadores das duas equipas entraram em campo com fumos negros na manga esquerda das camisolas.