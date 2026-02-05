O Al Fayha, equipa treinada por Pedro Emanuel, venceu o Al Najma, de Mário Silva, por 3-0, num jogo em que Fashion Sakala foi eleito o melhor em campo. Ele que abriu o marcador e ainda fez uma assistência.

No final do encontro, quando recebeu o prémio, o avançado zambiano de 28 anos fez questão de o dedicar a... Cristiano Ronaldo. «Feliz aniversário, Cristiano. Este é para ti», atirou, enquanto olhava para a televisão.