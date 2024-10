Com 904 golos, Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre no futebol.

Esta quinta-feira, o internacional português utilizou o canal do Youtube para celebrar a veia goleadora.

Com os nomes de Lewandowski e Messi na capa do vídeo, Cristiano representou a corrida pelo maior número de golos, com uma… corrida de carros.

A começar em 100.º lugar e com 383 golos, o jogador do Al Nassr foi passando pelos vários adversários, entre eles Cardozo, Thierry Henry e Eusébio, e chegou à posição que atualmente ocupa - o primeiro lugar.

Ora veja: