São oito golos e duas assistências em seis jogos pelo Al Nassr, mas a contribuição de Cristiano Ronaldo no emblema saudita não se fica apenas pelo jogo dentro das quatro linhas.

Basta olhar para as redes sociais do conjunto de Riade desde que Ronaldo foi contratado, com um crescimento enorme.

Segundo o DeporFinanzas, o Al Nassr foi o quarto clube do mundo com mais interações no Instagram em janeiro, com 150 milhões: apenas atrás de Real Madrid (209), Paris Saint-Germain (207) e Barcelona (203).

No Twitter, por exemplo, os números do Al Nassr até são superiores, com 12,5 milhões de interações no passado mês, atrás do Barcelona (14,6M) e do Galatasaray (12,8M).