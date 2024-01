O Al Nassr defronta o Inter Miami esta quinta-feira, num particular de pré-época, mas não vai haver duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

E tudo porque o avançado português ainda não recuperou da lesão que levaram a que os jogos amigáveis que a equipa de Riade ia disputar na China fossem cancelados.

«Cristiano Ronaldo está na parte final da sua recuperação para integrar o grupo. Veremos nos próximos dias se pode começar a trabalhar com a equipa. Estará ausente do jogo», disse o técnico do Al Nassr, Luís Castro, em conferência de imprensa.

O Al Nassr-Inter Miami está agendado para as 18h00 desta quinta-feira, em Riade.