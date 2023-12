Roberto Martínez concedeu este sábado uma entrevista ao jornal Marca, de Espanha, em que várias perguntas foram sobre Cristiano Ronaldo. O selecionador português garantiu que o capitão é fundamental na seleção, pela qualidade que traz, claro, mas sobretudo pela forma como contagia todos os companheiros.

«O que mais me surpreendeu no Ronaldo é a fome que tem. Nunca vi um jogador com tantas experiência e com tanta vontade de ser o melhor em todos os treinos. Isso é algo contagiante no nosso balneário. Para um jogador de 18 ou 19 anos que chega ao balneário e vê um jogador como Ronaldo, que quer vencer todos os exercícios, que é o primeiro a chegar, o último a sair... A fome de Ronaldo é a de um futebolista de 18 anos. Surpreendeu-me de uma forma que eu não esperava», referiu.

«Ele é um vencedor nato. Muito, muito, muito exigente. O que explica que tenha conquistado tanto. Durante a carreira mudou, começou mais como extremo, agora é mais finalizador: e a verdade é que ele é um dos melhores em movimentos dentro da área. Tem uma capacidade no jogo aéreo e na finalização que são fundamentais em qualquer equipa. É um jogador que transmite a experiência de ser o único jogador de futebol do mundo que tem mais de 200 jogos pela Seleção. O que é diz tudo.»

A saída do futebol europeu, e o que isso significou para um jogador habituado a jogar sempre, e a ganhar, as melhores competições de clubes do futebol europeu, não mudou Cristiano Ronaldo em mnada.

«Quando decide ir para a Liga Saudita é para ganhar o título, é para ser o jogador de referência. O nível de autoexigência dele é o mesmo: ser o capitão, ser quem traz a intensidade em cada jogo... Por isso volta à seleção está preparado, não tem quebras, digamos assim. Mas há outros vão para outras Ligas e o nível que conseguem dar à seleção diminui», frisou.

«Acho que o Cristiano foi para a Arábia Saudita para um novo projeto num momento perfeito, que lhe trouxe felicidade. Os números dele estão aí, ele é o jogador com mais golos em 2023, à frente de Haaland, Mbappé... de jogadores que estão em início de carreira. Isso deve-se ao nível de exigência que se impõe e é isso que tem transmitido à Seleção Nacional.»